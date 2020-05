طرابلس…انهيار الأوضاع المعيشية والمستفيد الوحيد هم سماسرة الحرب

تعيش ليبيا أوضاعا أمنية واجتماعية ومعيشية غاية في السوء أثرت على مناحي الحياة كافة.

ومنذ أن دارت رحى الحرب من جديد في أبريل من العام الماضي والامور تزداد سوءا بشكل عام وفي طرابلس العاصمة بشكل خاص.

فقد تسببت الحرب في تهجير الآلاف من

المواطنين من بيوتهم ونزوحهم بعيدا عن أماكن الاشتباكات والقصف المتبادل ليواجهوا

المجهول في مناطق النزوح.

وتسبب القصف العشوائي في دمار عشرات المنازل

السكنية ما أدى إلى تشريد أهلها وبحثهم عن أماكن تأويهم بإيجارات باهظة الثمن تبدأ

أسعارها من 5 آلاف دينار وتتصاعد لأكثر من ذلك حسب المنزل وموقعه.

وعلى صعيد الخدمات أصبح انقطاع الخدمات

أمرا معتادا لا سيما الكهرباء والماء، وهو ما يزيد حياة المواطنين صعوبة خاصة في

شهر رمضان.

وشهدت الأسواق

زيادةفي أسعار السلع الغذائية والخضروات

والفواكه بالتزامن مع الحجر المنزلي بسبب تفشي فيروس كورونا ، ودخول شهر

رمضان المبارك، ونقص السيولة بالمصارف التجارية.

وما فاقم من

الأعباء المعيشية لليبيين هو اندفاع سماسرة الحرب لاستغلال الصراع العسكري في

البلاد من أجل التربح غير القانوني من تجارة السلع على حساب المواطنين.

ولم تقتصر

انعكاسات الصراع والتطورات الأخيرة على أسواق التجزئة فقط، ولكنها طاولت مصادر

السلع الغذائية، سواء الزراعة أو الاستيراد وسط مخاوف من نقص حاد في المنتجات

الضرورية خلال الفترة المقبلة.

وما زاد الأمر صعوبة هو غياب الرقابة على الأسواق من قبل حكومة الوفاق التي

تركت السوق للمضاربات، حيث منحت الحرب المشتعلة وتصاعد الصراع

بين الفرقاء المحتكرين فرصاً كبيرة من أجل التحرك بسهولة وتخزين السلع ورفع

أسعارها، ما فاقم الأعباء المعيشية لليبيين.

