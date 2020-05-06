هيئة المواصلات ترصد تقاريرها لتسليمها لرئاسة الوزراء

عقد رئيس الهيئة العامة للمواصلات والنقل محمد عبد القادر أمس، اجتماعا في مقر الهيئة بمدينة بنغازي مع نائب رئيس الهيئة في شؤون الطرق مسعود خليفة، وعدد من المسؤولين.

الاجتماع جاء على خلفية قرار رئيس مجلس الوزراء القاضي بتشكيل لجنة تتولى حصر وتجميع ومراجعة بيانات المشاريع المأذون بالتعاقد في تنفيذها من قبل الهيئة العامة للمواصلات والوزارات والهيئات الأخرى، حيث تم خلال الاجتماع بدء العمل في تقديم التقارير وتجميعها، شاملة كافة البيانات لتمكين اللجنة من أداء مهامها على الوجه المطلوب، ليتم تسليمها إلى رئاسة الوزراء.

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