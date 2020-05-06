المسماري: ما قمنا به أخبار سارة لأردوغان وعليه انتظار المزيد

نعى الناطق باسم القيادة العامة للجيش الليبي أحمد المسماري، في مؤتمر صحفي الأربعاء، آمر قوة حماية قاعدة عقبة بن نافع “الوطية” أسامة امسيك وجنوده، الذين استهدفهم، أمس الثلاثاء، طيران تركي مسير تابع لقوات حكومة الوفاق.

وقال الناطق باسم القيادة العامة للجيش: “أمس الثلاثاء كان يوما عسكريا تكتيكيا بامتياز للقوات المسلحة، ومدمرا مزلزلا على رؤوس الخوارج التكفيريين وعلى رأسهم أردوغان”، مؤكداً أن “القوات المسلحة خاضت معركة تاريخية في قاعدة “عقبة بن نافع قتلت” خلالها عشرات التكفيريين من أتباع اردوغان، وفق قوله.

وتابع المسماري: “نجحت قوات الجيش في استدراج العدو إلى منطقة القتل قرب قاعدة الوطية، التي بدأ الهجوم الإعلامي عليها منذ نحو شهرين، حيث قتل وأسر العشرات من الوفاق”، مضيفا أن “هناك تقارير تتحدث عن مئات القتلى في صفوف قوات الوفاق”

وأردف قائلا: “ما قمنا به اليوم هو أخبار سارة لأردوغان ومن والاه، وعليهم انتظار المزيد، ونعدكم بمفاجآت تفشل مشروع تقسيم ليبيا”

واستطرد: “طرابلس سترجع إلى حضن الوطن قريبا جدا بفضل أبنائها الوطنيين، وأقول للشعب الليبي انتظروا مفاجآت سارة”