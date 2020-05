انتشل فريق تابع للهلال الاحمر الليبي فرع الجميل، اليوم

الأربعاء، عددا من جثامين القتلى من محيط قاعدة الوطية الجوية وذلك بعد التواصل والتنسيق

مع الاطراف المعنية.

وأوضح الهلال الأحمر في منشور له عبر صفحته بموقع

التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه تم تسليم عدد من الجثث لذويهم بعد التعرف عليهم فيما

جرى تسليم الجاثمين الباقية إلى الهلال الاحمر الليبي فرع زواره.

وأشار الهلال الأحمر إلى أنه لم يتمكن من انتشال كافة الجثامين

لأسباب تتعلق بوضعيتها.

The post الهلال الاحمر ينتشل عددا من الجثامين بمحيط قاعدة الوطية الجوية appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24