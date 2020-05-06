ويليامز: المبادرات المطروحة تخلق زخما يمكن أن يبنى عليه لوقف القتال

بحثت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة ستيفاني ويليامز في اتصال هاتفي اليوم مع رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج، التطورات الأخيرة في ليبيا بما فيها بيانه الأخير الداعي إلى ضرورة الإسراع في استئناف الحوار السياسي برعاية البعثة الأممية.

واعتبرت ويليامز أن هذه المبادرة ومبادرات إيجابية أخرى أعلن عنها مؤخرا، تخلق زخما يمكن أن يبنى عليه من أجل وقف القتال وإعادة إحياء عملية سياسية شاملة، معربة عن استعداد البعثة لاستئناف المسار السياسي الليبي – الليبي بناء على مخرجات مؤتمر برلين وقرار مجلس الأمن رقم 2510، وذلك بلقاء عبر الاتصال المرئي إذا لزم الأمر، مجددة مناشدتها لجميع الأطراف إنهاء الاقتتال فورا وتجنيب الليبيين المزيد من ويلات الصراع.

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