بعثة الأمم المتحدة: نحث جميع الأطراف على التخفيف من نقص الوقود والغاز في الجنوب

قالت البعثة الأممية للدعم فى ليبيا، إنها ترحب بإعادة الهيكلة الأخيرة داخل لجنة إدارة شركة البريقة لتسويق البترول والتي تسمح بوظيفة أفضل لهذه المؤسسة الحكومية المهمة. كما جاء في قرارات مجلس الأمن المتتالية ، بما في ذلك قرار الأمم المتحدة 2509 لسنة 2020.

وأضافت البعثة فى بيان لها اليوم الأربعاء، تواصل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا دعوة جميع الليبيين للعمل بشكل بناء من أجل توحيد المؤسسات الليبية، متابعة أنها تدين الأعمال التي تضر بسلامة ووحدة المؤسسات المالية الليبية. الجهود الرامية إلى تصدير النفط الخام بشكل غير مشروع أو استيراد منتجات الوقود المكرر.

وتابعت البعثة، يجب أن يُسمح لشهادة عدم الممانعة بالبقاء عاملاً محايدًا في توفير الوقود لجميع الليبيين بغض النظر عن الجغرافيا أو الانتماء، كما تحث بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا جميع الأطراف على التخفيف من نقص الوقود والغاز في الجنوب والعمل بشكل بناء لضمان استمرار الإمدادات لجميع المناطق.