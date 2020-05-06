الناطق باسم القائد العام يعلن إطلاق عملية جديدة باسم “طيور أبابيل” ويعد بعودة طرابلس قريبا

بنغازي-العنوان أعلن الناطق باسم القائد للقوات المسلحة، اللواء أحمد المسماري، مساء اليوم الأربعاء، إطلاق عملية جديدة باسم ” عملية طيور أبابيل” ضد مليشيات الوفاق دون أن يحدد أهدافها. وكتب المسماري، على حسابه الشخصي في فيسبوك: “الآن. عملية طيور أبابيل”. جاء ذلك بعد أن أعلن المسماري، في مؤتمر صحفي، أن العاصمة طرابلس سترجع قريبا إلى حضن …

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