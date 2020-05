الولايات المتحدة تتجاوز حاجز 74 ألف حالة وفاة بكورونا

أعلنت السلطات الأمريكية اليوم الأربعاء، تجاوز حصيلة الوفيات

الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة، حاجز 74 ألف حالة.

وأكدت السلطات زيادة عدد الإصابات بكورونا إلى 1256039

حالة، بينها 74093 حالة وفاة، ما يساوي 5.9% من عدد الحالات المرصودة.

ويتعرض الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لانتقادات لاذعة بسبب

أسلوب تعامل إدارته مع أزمة فيروس كورونا وخاصة الوضع في قطاع الصحة، إلا أنه يقول

إن حكومته تتخذ إجراءات غير مسبوقة لمعالجة القضية، ويعتبر أن الجائحة تجاوزت ذروتها

في بلاده.

