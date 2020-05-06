“لجنة كورونا” بمصراتة تكشف “مخالفة خطيرة”

أفاد رئيس اللجنة العليا لإدارة الأزمة والاستجابة لمجابهة فيروس كورونا في بلدية مصراتة، الحسين الجميل، بعدم إجراء اختبار pcr الخاص بالكشف عن الفيروس لـ9 مواطنين عائدين من تركيا.

وأضاف الجمل في بيان وجهه إلى وكيل وزارة الخارجية للشؤون الفنية بحكومة الوفاق ورئيس لجنة متابعة عودة الليبيين العالقين بالخارج، بأن الحالات التسع تم التعامل معها من خلال فريق الرصد والتقصي والاستجابة السريعة بأخذ مسحة لإجراء الاختبار للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا، وتم تسليمهم لذويهم للعودة لبلديتهم مع التحفظ على جوازات سفرهم.

واعتبر الجمل هذا الأمر مخالفاً للإجراءات المتبعة والمتفق عليها بخصوص عودة العالقين، واصفاً الأمر بأنه يعد استهتاراً بصحة وسلامة المواطنين.

وحمّل الجمل وكيل الوزارة ورئيس لجنة المتابعة وشركة الطيران والقنصلية الليبية بتركيا كافة المسؤولية إزاء حدوث أي تفشي لفيروس كورونا.

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