المسماري: حققنا أخبارا سارة لأردوغان.. ونعدكم بمفاجآت

قال الناطق باسم القائد العام للجيش الوطني، اللواء أحمد المسماري، إن وحدات الجيش تمكنت من قتل وأسر العشرات من قوات حكومة الوفاق قرب قاعدة الوطية.

وأضاف اللواء المسماري، في مؤتمر صحفي عقده في بنغازي، مساء الأربعاء، أن “ما قمنا به اليوم هي أخبار سارة لأردوغان ومن والاه وعليهم انتظار المزيد”، وتابع “نعدكم بمفاجآت تُفشل مشروع تقسيم ليبيا”.

وأشار المسماري إلى أن قوات الجيش الوطني خاضت “معركة تاريخية” في قاعدة عقبة بن نافع، وقتلت خلالها عشرات المرتزقة الذين أرسلهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى ليبيا.

وذكر المسماري أن “طرابلس سترجع قريباً الى حضن الوطن بفضل أبنائها الوطنيين وعلى الشعب الاستعداد للفرح والمفاجآت”.

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