أعلنت بعثة

الأمم المتحدة في ليبيا اليوم الأربعاء، ترحيبها بإعادة التنظيم الهيكلي الذي جرى مؤخراً للجنة الإدارة في شركة البريقة لتسويق

النفط.

وناشدت البعثة

في منشور عبر صفحتها الرسمية على موقع “فيسبوك” الليبيين للعمل من أجل توحيد المؤسسات، مؤكدة إدانتها لأي أعمال

من شأنها الإضرار بنزاهة ووحدة المؤسسات الإيرادية للدولة الليبية بما في ذلك ما

يجري من أعمال لتصدير النفط الخام بشكل غير مشروع أو استيراد منتجات نفطية عبر

قنوات غير مشروعة على حد قولها.

وشددت البعثة

على ضرورة بقاء المؤسسة الوطنية للنفط طرفاً فاعلاً محايداً قادرا على توفير

الوقود لكل الليبيين بغض النظر عن مناطقهم وانتماءاتهم.

كما حثت البعثة كل

الأطراف على ضرورة التخفيف من حدة النقص في الوقود والغاز الذي يعاني منه الجنوب داعية

للعمل لضمان استمرار الإمدادات في كل مناطق البلاد.

The post البعث الأممية ترحب بإعادة تنظيم الهيكل الإداري لشركة البريقة appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24