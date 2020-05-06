“سيالة” يطالب وزير بريطاني بالتنسيق لتسمية المبعوث الأممي الجديد

أعلنت وزارة الخارجية التابعة لحكومة فائز السراج، أن محمد الطاهر سيالة، وزير خارجيتها تواصل هاتفيا، اليوم الأربعاء، مع وزير الدولة الإنجليزي لشؤون أفريقيا والشرق الأوسط، جيمس كليفرلي، لطلب التنسيق في تسمية مبعوث خاص جديد للأمم المتحدة لدى ليبيا.

واستقال مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة في 2 مارس الماضي، مرجعا ذلك إلى شعوره بالإجهاد، وفي 12 مارس عين الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، ستيفاني ويليامز، ممثلة للأمم المتحدة بالوكالة، ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا «UNSMIL»، وذلك حتى تعيين خليفة للمبعوث الأممي المستقيل.

وقالت وزارة الخارجية بحكومة فائز السراج إن الاتصال يأتي في إطار التشاور بين البلدين في عدة مواضيع من بينها تسمية المبعوث الأممي، حسب بيان للوزارة، منشور على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

ومنذ استقالة سلامة وتواجه الأمم المتحدة «صعوبات» في تسمية بديل له، حيث قال غوتيريس في 1 مايو الجاري إن الأمم المتحدة تواجه «بعض الصعوبات في الحصول على شخص يمكنه نيل الإجماع الضروري من الجميع»، معبرا عن أمله في أن «يكون ذلك ممكنا في المستقبل القريب».