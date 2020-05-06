الشاطر: السراج يخلط الأوراق ولو يركز على الصمت أفضل للمعركة

قال عبد الرحمن الشاطر عضو ما يسمى المجلس الاستشاري للدولة، ‏في ذروة سلسلة الانتصارات التي تحققها عملية ‎عاصفة السلام وتوقع المزيد منها، يخرج رئيس ‎المجلس الرئاسى بمبادرة سلام قديمة استحال تنفيذها.

واضاف الشاطر فى تغريده له على حسابه بموقع تويتر، التوقيت غير ملائم يخلط الأوراق بدون نتيجة إيجابية، ولو يركز الرئاسي على الصمت افيد للمعركة الدائرة.

وكان عبد الرحمن الشاطر، قد طالب فائز السراج، بالسماح للحرب أن تأخذ مجراها وعدم النظر لأي حلول سياسية، مشددا على ضرورة عدم التشويش على الحرب.

وقال الشاطر، في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: “بيان السراج بالعودة للحوار السياسي دوران في الحلقة المفرغة، وما كان يجب طرح ما لم يتحقق طيلة سنوات”.

وأضاف “البيان جانبته الحنكة ويعتبر شد إلى الوراء وقد بدأت المعارك تحقق نتائج إيجابية، البيان إعادة لهيكلية فاشلة. دعوا الحرب تأخذ مجراها ولا داعي للتشويش عليها”.