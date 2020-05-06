المسماري ينعى استشهاد ثمانية من القوات المسلحة في ملحمة الوطية

بنغازي-العنوان

نعى الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء أحمد المسماري، استشهاد ثمانية من أفراد القوات المسلحة خلال عملية الصد هجوم مليشيات الوفاق المدعومة من تركيا على قاعدة عقبة بن نافع في الوطية يوم أمس الثلاثاء.

ووجه المسماري، في مؤتمر صحفي مساء يوم الأربعاء، أحر التعازي إلى الشعب الليبي في استشهاد الجنود الذين كان على رأسهم آمر قوة حماية قاعدة الوطية الجوية، الرائد أسامة أمسيك.

واستطاعت القوات المسلحة يوم الثلاثاء إفشال هجوم شنته مليشيات الوفاق لاقتحام قاعدة عقبة بن نافع الجوية في الوطية الواقعة على بعد 140 كم غرب العاصمة طرابلس.

وتعد القاعدة أهم قاعدة عسكرية جويّة للقوات المسلحة في غرب ليبيا، وأكد المسماري أن القوات المسلحة خاضت معركة تاريخية في قاعدة عقبة بن نافع بالوطية وقتلت خلالها عشرات التكفيريين من اتباع أردوغان وألقت القبض على العشرات منهم.

وقال المسماري، “قضينا على العدو بشكل تام بعد جره إلى منطقة الوطية”. وأضاف، “ما قمنا به اليوم هي أخبار ساره لأردوغان ومن والاه وعليهم انتظار المزيد”.

وأشار الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، إلى وجود أرقام تتحدث عن المئات من القتلى وتدمير آليات مسلحة وغير مسلحة، وقطع من المدرعات.