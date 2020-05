أكدت وزارة الداخلية في حكومة الوفاق غير المعتمدة أمس

الأربعاء، أن القصف الذي طال منطقتي أبو سليم وتاجوراء أصاب الأحياء الآهلة

بالسكان .

وأوضحت الداخلية في بيان لها أن ما وصفها بميليشيات حفتر

، في إشارة إلى الجيش، ترتكب جرائم مستمرة باستهدافها للمناطق المدنية مشيرة إلى

أن قصف أبو سليم وتاجوراء بوابل من الصواريخ خلف قتلى وجرحى في صفوف المدنيين العزل وأضرار

مادية في الممتلكات العامة والخاصة.

ودعا

البيان المجتمع الدولي وبعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا بأن تضطلع بمسؤولياتها حول ما

سماها الأعمال الإجرامية التي ارتكبت ضد المدنيين وخلفت قتلى وجرحى وبثت الرعب والقلق في نفوس المواطنين، على حد تعبير

البيان.

The post داخلية الوفاق: ندعو المجتمع الدولي لإيقاف استهداف “ميليشيات حفتر” للأحياء السكنية appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24