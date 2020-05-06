غرفة عمليات الكرامة: تواصل الغارات الجوية على الكلية الجوية مصراتة

تعليقات
-
الي كل من تارك ابنه في جبهات الأخوان ليموت من قصف الطائران انقذ بأنك من الاجرار وراء حزب عميل منذ نشآته فجذور الأخوان في العماله للمستعمر الغربي متجذره في التاريخ ففي فبراير وأبريل 1953 بدأت اللقاءات الرسمية بين حسن الهضيبي (المرشد الثاني لجماعة الإخوان) وتريفور إيفانز في السفارة البريطانية، في الوقت الذي كانت الحكومة المصرية تتفاوض مع بريطانيا لجلاء قواتها تمامًا ونهائيًا عن مصر، وقد اتهمت الحكومة المصرية جماعة الإخوان بأنها تعرقل وتعطل مفاوضات الجلاء، وقد ألقي القبض على الإخوان متلبسين بجريمتهم، ومع اقتراب المواجهة بين عبدالناصر وبريطانيا، اشعلت جماعة الإخوان الحرب ضد الرئيس القومي عبدالناصر، وصلت إلى محاولة اغتياله في حادث المنشية 1954.كما استخدمت الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا حركات الإسلام السياسي والحركي ومن بينها جماعة الإخوان في مصر، والجماعات الجهادية في أفغانستان، وذلك لضرب التيارات القومية والناصرية في مصر آبان فترة الخمسينيات والستينيات، يتضح مما سبق أن العلاقات بين بريطانيا وجماعة الإخوان تزخر بتاريخ حافل من الدعم البريطاني للجماعات الأصولية بشكل عام، وجماعة الإخوان بشكل خاص، ويمكن أن ترتكز محددات هذه العلاقات على محددين مهمين؛ تؤدي كل من بريطانيا وجماعة الإخوان الخدمات المتبادلة لدى الآخر، ففي حين توفر الأولى الغطاء الشرعي والسياسي للأولى لكي تلعب أدوارًا سياسية واستراتيجية في مصر والعالم، كما توفر لها البيئة التشريعية الملائمة والتي تجعل من بريطانيا ملاذًا آمنًا للهاربين منهم، فإن جماعة الإخوان توفر لها استثمارات بمليارات الدولارات، كما أن حركة أموال التبرعات العالمية للإخوان تمر عبر الأراضي البريطانية والتي تحتضن التنظيم الدولي للإخوان. وتسعى جماعة الإخوان عبر أذرعها المتعددة في أوروبا بتقديم نفسها كبديل إسلامي في محاولة منها لحشد التأييد الدولي لحكم الجماعة وأحزابها، وأن بديل عدم دعم المشروع الإسلامي الحضاري-على حد وصف الإخوان- سيمهد لدعم التنظيمات الأكثر تطرفًا مثل تنظيمي القاعدة وداعش.
-
من الانجرار
-
-
اطلع ياقنونو وكذب الخبر وقول ليس قصف من طائران الكرامه وانما كنت انقشوش في احطيبات واندير في شاهي لاسيادي فطارت طرشاقه وتسببت في حريق في كومة قش ولكن جماعة الكرامه يكبروا في الشورخ ويقولوا قصف ابدا هذا الكلام يحصل الذي حصل نيرات صديقه نار شاهي اصبح عقابها مش باهي
أضف تعليقـك