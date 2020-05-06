الكبير يلجأ لـ”الورقة الأخيرة” لمواجهة السراج

بعد سلسلة البيانات والرسائل التي أصدرها محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، مخاطبا المجلس الرئاسي، في فترة ذروة السجال وتصعيد المواقف خلال أبريل الماضي ومطلع مايو حول السياسة النقدية، ظهر الكبير هذه المرة أثناء اجتماع مع رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية سليمان الشنطي.

وتناول الاجتماع إمكانية تعزيز قيمة الدينار أمام الدولار في السوق السوداء والوضع الاقتصادي الذي تمر به ليبيا.

ويرى مراقبون أن المجلس الأعلى للدولة هو الورقة الأخيرة للكبير بعد ما ظهر خلافه على السطح مع رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج حول السياسة النقدية، ومع وزير المالية، حول تأخر صرف المرتبات، ومع وزير الاقتصاد حول آليات توريد السلع، وكانت بداية الخلافات مع رئيس مؤسسة النفط مصطفى صنع الله حول آلية صرف الميزانيات.

ويترقب الشارع أي إجراءات ربما يعلن عنها الكبير من شأنها تعزيز قيمة الدينار والنهوض بالاقتصاد بالتزامن مع ضغوط وباء فيروس كورونا على حياة المواطنين.

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