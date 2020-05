أعلنت ما تسمى بعملية بركان الغضب التابعة لقوات الوفاق اليوم الخميس هبوط طائرة تابعة لأجنحة الشام السورية في مطار بنينا ببنغازي قادمة من مطار عمَّان وعلى متنها خبراء من الاردن ومقاتلون مرتزقة بحسب تعبيرها.

