أعلنت شعبة

الإعلام الحربي التابعة للجيش اليوم الخميس شن سلاح الجو غارات استهدفت الكلية الجوية

مصراتة مضيفة أن الغارات أعقبها

سماع إنفجارات عنيفة متتالية من داخل الكلية.

