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الشاطر ينتقد مبادرة السراج ويطالبه بالصمت

تم النشر منذُ 11 ساعة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

انتقد عضو ما
يسمى بمجلس الدولة عبد الرحمن الشاطر أمس الأربعاء مبادرة رئيس المجلس الرئاسي
لحكومة الوفاق غير المعتمدة التي دعا فيها لتبني خارطة طريق شاملة لإنهاء الانقسام
في ليبيا برعاة الأمم المتحدة.

وقال الشاطر في
تغريدة عبر صفحته على موقع “تويتر” إن السراج خرج في ذورة الانتصارات
بمبادرة سلام قديمة يستحيل تنفيذها.

وأضاف ان
التوقيت غير ملائم لمبادرة السراج الذي وصفه بأنه يخلط الأوراق دون نتيجة إيجابية
على حد تعبيره، مطالبا إياه بالصمت ليكون أفيد للمعركة الدائرة، بحسب قوله.

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تعليقات

  • ياشاطط استعد وجهز كفنك ووصيتك فقبرك تم حفره وستدفن قريبا فى مقابر جماعية مع اخوانك كان نفسنا نزفك للسجن ولكنكم اخترتم الانتحار ياحمار لهذا انطلقت عملية الطير الابابيل تعصف بكم عصفا حتى اسم العملية لها معنى وليس كلام متناقص عاصفة وسلام كيف اشبه بسرطان المحبة والمياه المجففة كلام خرفان غبية

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    • هذا مغفل وليس شاطر وغبى وغباوته بتقوله راهو طار الحمام وصفقى يا وزة باختصار كرتت يا خوان المسلمين يا مفلسين فالهروب وأما السجن وأما الموت فلكل ظالم وخانب وعميل الاستعمار نهاية مأساوية لأن حب الوطن من الايمان وخوان المسلمين لا إيمان لهم .

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