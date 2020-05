الشاطر ينتقد مبادرة السراج ويطالبه بالصمت

انتقد عضو ما

يسمى بمجلس الدولة عبد الرحمن الشاطر أمس الأربعاء مبادرة رئيس المجلس الرئاسي

لحكومة الوفاق غير المعتمدة التي دعا فيها لتبني خارطة طريق شاملة لإنهاء الانقسام

في ليبيا برعاة الأمم المتحدة.

وقال الشاطر في

تغريدة عبر صفحته على موقع “تويتر” إن السراج خرج في ذورة الانتصارات

بمبادرة سلام قديمة يستحيل تنفيذها.

وأضاف ان

التوقيت غير ملائم لمبادرة السراج الذي وصفه بأنه يخلط الأوراق دون نتيجة إيجابية

على حد تعبيره، مطالبا إياه بالصمت ليكون أفيد للمعركة الدائرة، بحسب قوله.

