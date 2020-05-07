الإعلام الحربي يكشف اهداف عملية طيور الأبابيل

أكدت شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش اليوم الخميس أن عملية طيور الأبابيل التي أطلقها الجيش أمس الأربعاء تهدف لتحرير ليبيا من العدوان التركي والإرهاب الموالي له.

وأعلنت شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش اليوم الخميس شن سلاح الجو غارات استهدفت الكلية الجوية مصراتة مضيفة أن الغارات أعقبها سماع إنفجارات عنيفة متتالية من داخل الكلية.

كماأعلنت شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش اليوم الخميس تدمير سلاح الجو مخازن للذخيرة وهوائيات ومدرجا للطائرات المسيرة التركية بمدينة زوارة.

وكان الناطق باسم القائد للقوات المسلحة، اللواء أحمد المسماري، قد أعلن مساء الأربعاء، إطلاق عملية جديدة باسم ” عملية طيور أبابيل” ضد قوات الوفاق دون أن يحدد أهدافها.

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