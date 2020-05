أعلنت مجموعة

مستشفيات جونز هوبكنز، اليوم الخميس، تسجيل 2073 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال 24

ساعة بالولايات المتحدة.

