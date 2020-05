أعلنت شعبة

الإعلام الحربي التابعة للجيش اليوم الخميس شن سلاح الجو غارات استهدفت معسكر

البحرية في تاجوراء.

وأوضحت الشعبة

في منشور عبر صفحتها على موقع “فيسبوك” أن الغارات تسببت في قتل عدد من

المرتزقة السوريين، وتم نقلهم إلى مستشفى القلب تاجوراء.

The post الإعلام الحربي: مقتل مرتزقة سوريين في غارات لسلاح الجو على معسكر بتاجوراء appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24