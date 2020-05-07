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“الأفريقية” تعلن عن رحلات الخميس والجمعة لإرجاع العالقين من تركيا

تم النشر منذُ 18 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

جدولت شركة الخطوط الجوية الأفريقية حركة رحلاتها من تركيا إلى ليبيا ضمن خطوة إرجاع الليبيين العالقين في الخارج ، حيث ذكرت الشركة على حسابها الرسمي بموقع فيس بوك أنها “ستقوم برحلات إجلاء المسافرين” من إسطنبول إلى مطار مصراتة الدولي.

ونشرت الشركة على حسابها جدولاً لتبيان رحلات اليوم الخميس وغداً الجمعة على النحو التالي :
يوم الخميس:
مصراتة /اسطنبول 08:00 اقلاع / وصول 11:30 بدون ركاب

اسطنبول /مصراتة 13:00 اقلاع / وصول 16:30

يوم الجمعة:
08/05/2020 رحلتان على النحو التالي :

مصراتة /اسطنبول 07:00 اقلاع / وصول 10:30 بدون ركاب

اسطنبول /مصراتة 12:00 اقلاع/ وصول 15:30

مصراتة /اسطنبول 08:00 اقلاع / وصول 11:30 بدون ركاب

اسطنبول /مصراتة 13:00 اقلاع/ وصول 16:30

 

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • The African airlines working very hard to bring more foreign fighters from Turkey.
    Tunisia will lose its stability through Turkish dreams in Libya
    The National Accord Government of Tripoli complains and argues the World only when they lose the battle. Current Tripoli Government does not care about the civilians , the government supports the Turkish terrorism in Libya

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