“الأفريقية” تعلن عن رحلات الخميس والجمعة لإرجاع العالقين من تركيا

جدولت شركة الخطوط الجوية الأفريقية حركة رحلاتها من تركيا إلى ليبيا ضمن خطوة إرجاع الليبيين العالقين في الخارج ، حيث ذكرت الشركة على حسابها الرسمي بموقع فيس بوك أنها “ستقوم برحلات إجلاء المسافرين” من إسطنبول إلى مطار مصراتة الدولي.

ونشرت الشركة على حسابها جدولاً لتبيان رحلات اليوم الخميس وغداً الجمعة على النحو التالي :

يوم الخميس:

مصراتة /اسطنبول 08:00 اقلاع / وصول 11:30 بدون ركاب

اسطنبول /مصراتة 13:00 اقلاع / وصول 16:30

يوم الجمعة:

08/05/2020 رحلتان على النحو التالي :

مصراتة /اسطنبول 07:00 اقلاع / وصول 10:30 بدون ركاب

اسطنبول /مصراتة 12:00 اقلاع/ وصول 15:30

مصراتة /اسطنبول 08:00 اقلاع / وصول 11:30 بدون ركاب

اسطنبول /مصراتة 13:00 اقلاع/ وصول 16:30

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