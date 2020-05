الثني يوافق علي مشروع نقل مياه النهر الصناعي العظيم إلى بلديات المرج والمليطانية والأبيار

عقد رئيس وزراء

الحكومة المؤقتة عبد الله الثني أمس الأربعاء، اجتماعا في مقر ديوان

مجلس الوزراء في مدينة بنغازي لبحث إمكانية ربط بلديات المرج و المليطانية و الأبيار

بمنظومة النهر الصناعي العظيم.

وأوضحت الحكومة

المؤقتة في منشور عبر صفحتها على موقع “فيسبوك” أن رئيس المؤسسة

الوطنية للموارد المائية عوض الدرسي، عرض رؤية المؤسسة في مشروع نقل مياه النهر إلى

البلديات الثلاثة، مضيفة أن الثني وافق على تكليف شركة للشروع في أعمال التصاميم

والرفع المساحي إيذانا بالبدء في تنفيذ المشروع.

وبينت أن المشروع بطول

15 كيلو متر، ومن المفترض أن يقوم بتوفير 40000 لتر مكعب من المياه

يوميا.

وكان الاجتماع قد

ضم كلا من عضو مجلس النواب عن بلدية المرج عبد المنعم بوحسن، ووزير

الحكم المحلي في الحكومة عادل الزايدي، ورئيس المؤسسة الوطنية للموارد المائية عوض

الدرسي، إضافة إلى رؤساء المجالس التسييرية للبلديات الثلاث.

