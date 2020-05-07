خلال مكالمة هاتفية مع دي مايو .. السراج يجدد اعتراضه على عملية “إيريني” الأوروبية

أخبار ليبيا 24 – متابعات

جدد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، خلال مكالمة هاتفية تلاقها من وزير الخارجية الإيطالي لويدجي دي مايو، اعتراضه على عملية “إيريني” التي أطلقها الاتحاد الأوروبي في البحر المتوسط بهدف فرض حظر على تدفق الأسلحة إلى ليبيا.

حيث أكد السراج على ضرورة أن تكون عملية “إيريني” متكاملة براً وجواً وبحراً، مشيرا إلى أنه تم إرسال مذكرة بالخصوص إلى الاتحاد الأوروبي، بحسب ما نشر المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني اليوم الأربعاء.

وتناول الاتصال الذي جرى بين السراج ودي مايو، مستجدات الأوضاع في ليبيا والعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، كما جرى استعراض الجهود المبذولة في كلا البلدين لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد.

وجدد دي مايو، دعم إيطاليا لحكومة الوفاق الوطني وللمسار السياسي، مشيدا بالإجراءات والتدابير التي اتخذتها حكومة الوفاق في مواجهة تداعيات هذه الجائحة.

وعبر دي مايو عن شكره وامتنانه لما أعلنته ليبيا من تضامن مع الشعب الإيطالي في مواجهة أزمة كورونا، وما قدمته حكومة الوفاق من دعم للجهود الإيطالية، متمنيا للشعب الليبي السلامة.

واتفق رئيس المجلس الرئاسي ووزير الخارجية الإيطالي على التعاون وتنسيق الجهود المبذولة في ليبيا وإيطاليا لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد.

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