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الحكومة الليبية تناقش في اجتماع استثنائي قانون الميزانية العامة

تم النشر منذُ 21 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

ناقش مجلس وزراء الحكومة الليبية خلال اجتماع استثنائي مساء أمس الأربعاء ببنغازي برئاسة رئيس الحكومة عبدالله عبدالرحمن الثني، قانون الميزانية العامة بعد إقراره من مجلس النواب، وآليات تغطية بنود الميزانية في ظل انعدام الموارد وهيمنة حكومة الوفاق الموازية على إيرادات النفط.

وبحث الاجتماع أيضا مشكلة عدم صرف مخصصات الميزانية العامة للحكومة خلال هذا الظرف الراهن الذي تمر به البلاد ما تسبب في زيادة الأعباء على كاهل المواطن.

وأكد المجلس في اجتماعه ضرورة تسييل مخصصات الميزانية للحكومة، لتتمكن من الاستمرار في تقديم خدماتها للمواطنين بمختلف المدن الليبية.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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  • المفروض بعد التفويض الشعبى تصدير النفط والاستفادة من عائده لصالح المناطق المحررة ولدينا تجربة لتصدير النفط فى سوريا خارج اطار الحكومة ااسورية المعترف بها شعبيا شين صار يعنى ويمكن الاتفاق مع شركة امريكية لتسويق النفط وترامب ييفرح بالفكرة ويحميها

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