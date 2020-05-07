الموافقة على تنفيذ ربط منظومة النهر الصناعي بهذه البلديات

خلال اجتماع موسع عقده رئيس الحكومة الليبية عبدالله الثني أمس الأربعاء ببنغازي تمت الموافقة على تكليف شركة للشروع في أعمال التصاميم والرفع المساحي إيذانا بالبدء في تنفيذ مشروع ربط بلديات (المرج – المليطانية – الابيار) بمنظومة النهر الصناعي.

وحضر الاجتماع عضو مجلس النواب عن بلدية المرج عبد المنعم بوحسن، ووزير الحكم المحلي عادل الزايدي ورئيس المؤسسة الوطنية للموارد المائية عوض الدرسي ورؤساء المجالس التسييرية للبلديات الثلاث.

ويبلغ طول الربط في هذا المشروع 15 كيلو مترا، ويستهدف تغذية البلديات الثلاث بـ 40000 لتر مكعب من المياه يوميا.