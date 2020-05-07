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طرابلس..”هيئة السلامة” تُفجر ما جمعته من مخلفات الحرب

تم النشر منذُ 15 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قام أعضاء هيئة السلامة الوطنية في إدارة المفرقعات ومعالجة المتفجرات التابعة لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق -أمس الأربعاء- بإتمام وإجراء أعمال التفجير لمخلفات الحروب من دانات وصواريخ غير متفجرة وما نحوها من عتاد حربي.

وذكرت الصفحة الرسمية للوزارة أن هذه المخلفات التي تم انتشالها وإبطال مفعولها خلال مرحلة تجميعها من مختلف الأحياء والمناطق، في محيط غابة 27 غرب مدينة طرابلس.

وحيت وزارة الداخلية بعد انتهاء عملية التفجير كافة الجهود التي يبذلها أعضاء ومنتسبي هيئة السلامة الوطنية في التخلص من مخلفات الحروب “من أجل حماية الأرواح والممتلكات” وحثتهم على “المزيد من الجهد والعطاء خدمةً للوطن والمواطن”.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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