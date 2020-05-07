طرابلس..”هيئة السلامة” تُفجر ما جمعته من مخلفات الحرب

قام أعضاء هيئة السلامة الوطنية في إدارة المفرقعات ومعالجة المتفجرات التابعة لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق -أمس الأربعاء- بإتمام وإجراء أعمال التفجير لمخلفات الحروب من دانات وصواريخ غير متفجرة وما نحوها من عتاد حربي.

وذكرت الصفحة الرسمية للوزارة أن هذه المخلفات التي تم انتشالها وإبطال مفعولها خلال مرحلة تجميعها من مختلف الأحياء والمناطق، في محيط غابة 27 غرب مدينة طرابلس.

وحيت وزارة الداخلية بعد انتهاء عملية التفجير كافة الجهود التي يبذلها أعضاء ومنتسبي هيئة السلامة الوطنية في التخلص من مخلفات الحروب “من أجل حماية الأرواح والممتلكات” وحثتهم على “المزيد من الجهد والعطاء خدمةً للوطن والمواطن”.

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