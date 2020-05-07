الإعلام الحربي:القيادة العامة تطلق عملية “طيور الأبابيل”

نقلت عمليات الإعلام الحربي القيادة العامة للجيش الوطني إعلانها عن إنطلاق عملية طيور الأبابيل والتي -حسب منشور للإعلام الحربي- ( تهدف لتحرير آخر ما تبقى من الوطن من العدوان التركي والمليشيات الإجرامية والإرهابية الموالية له) .

وتشي تسمية العلميلة بهذا الإسم باحتمالية تركيز صفحات المعركة المقبلة على الطيران الحربي وتكثيف الضربات الجوية على أهداف تابعة لقوات الوفاق وقد بدأت هذه العمليات بشكل هائل في الــ 24 ساعة الأخيرة بغارات سلاح الجو الليبي على مواقع في مصراتة ومناطق متفرقة في معركة طرابلس وما سبقها من صد ناجح لهجوم قوات الوفاق على قاعدة الوطية .

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