قنصلية إسطنبول :المواطنون الــ 9 توسط لهم خالد المشري

ردت القنصلية العامة في إسطنبول على كتاب بلدية مصراتة وأشارت إلى أن الخطة المتبعة لدى القنصلية في ترحيل المواطنين العالقين في تركيا تستند على الحجر الصحي لمدة 14 يوماً مع إجراء اختبار pcr قبل بداية الحجر واختبار آخر قبل العودة .

وأضافت القنصلية في بيانها الممهور بتوقيع القنصل العام فتحي الشريف إلى أن الإفادة المعتمدة ومرفق النتائج يصدر بعد إجراء الاختبارات الطبية ، ولا يسمح للمواطنين بالصعود إلى الطائرة دون إبراز إسوارة اليد وذلك تحفظاً لمنع تجاوز هذه الترتيبات .

وذكر البيان أنه بخصوص ما حدث في مطار مصراتة ، بناء على اتصال من قبل رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري الذي تشاور مع رئيس لجنة متابعة عودة الليبيين بشأن السماح لإحدى العائلات الذي قُتل ابنهم في معركة الوطية فقد تم طلب إذن بالسماح لهم بالصعود إلى الطائرة من مطار إسطنبول على أن يتم اتخاذ الإجراءات الصحية بمطار مصراتة .

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