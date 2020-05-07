سيارة تحترق بماس كهربائي تتحول عند «إعلام الوفاق» إلى ضحية «قذائف حفتر العشوائية»

كشفت صحيفة «الساعة 24» حقيقة صورة السيارة المحترقة بحي أبو سليم، والتي وظفتها أمس الأربعاء، وسائل الإعلام التابعة للسراج وصفحات المليشيات على مواقع التواصل الاجتماعي، على أساس أنها أصيبت جراء قذيفة عشوائية من ضمن القذائف التي أطلقتها قوات الجيش الليبي.

وأفاد شهود عيان لـ «الساعة 24» أن “السيارة من نوع بي أم دبليو 325، واشتعلت فيها النيران نتيجة ماس كهربائي “ماصة”، كما أكدوا أن الحادث وقع في شارع «البيبسي» الذي يبعد عن مقر غنيوة «مركز التجييش سابقا» بـ 2.5 كيلو متر.

وكانت مصادر عسكرية قد أكدت لـ”الساعة 24″ أن القوات المسلحة العربية الليبية تمكنت أمس الأربعاء، من استهداف مقر مليشيا الأمن المركزي بآمرة المدعو عبد الغني الككلي في منطقة أبوسليم بالعاصمة طرابلس، مضيفة أن “مدفعية القوات المسلحة وجهت قذائفها بدقة نحو مقر مليشيات غنيوة، وتم سحقه بالكامل، حيث أن آخر ضربة استهدفت مدافع هاوتزر بذخائرها”.

وكانت مدفعية الجيش الليبي قد عاودت عند السادسة والنصف من نفس اليوم قصف مخازن الذخيرة التي يقع في ذات المقر، وشاهد الأهالي خيوط الدخان الأسود وهي تتصاعد من المقر، مصحوبة بدوي انفجارات الذخائر التي استمرت لأكثر من ساعة ونصف بحسب رواية شهود العيان.

كما تمكنت القوات المسلحة العربية الليبية أيضا من استهداف غرفة عمليات ومخازن للذخيرة في القاعدة الجوية بمصراتة، تم استهدافها بعدد من الصواريخ.