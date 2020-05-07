منظمة جزائرية: يجب الوصول لحل توافقي دائم للأزمة الليبية

دعت اللجنة الجزائرية الوطنية المستقلة للأخوة والتضامن مع الشعب الليبي، أطراف النزاع في ليبيا إلى الوقف الفوري للاقتتال والسعي للوصول إلى «حل توافقي دائم» للأزمة.

وأعربت اللجنة التي تضم منظمات عدة، في بيان لها، عن قلقها من التطورات الأمنية المتسارعة في الآونة الأخيرة التي «تهدد استتباب الأمن والسلم في ربوع ليبيا».

وقال البيان: “ندعو أطراف النزاع الليبي إلى الاحتكام إلى فضائل الحوار البناء بين أبناء الوطن الواحد»، فالحل السياسي التوافقي للأزمة الليبية مخرجًا لا محيد عنه، يرسم معالم دولة ليبيا الجديدة ويؤسس لمصالحة وطنية شاملة، قوامها بناء دولة الحق والقانون”.

وشدد على موقف الجزائر المستند إلى الإيمان بالمبادئ السامية الرامية إلى نصرة الحق ومساندة «الشرعية الدولية»، مشيرا لدعوة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، لمجلس الأمن الدولي بضرورة الاجتماع في أقرب الآجال واعتماد قرار ينادي من خلاله بصفة رسمية إلى الوقف الفوري لكل الأعمال العدائية عبر العالم، ولا سيما في ليبيا.

وتضم اللجنة مختلف فعاليات المجتمع المدني الجزائري، وتأسست في يناير الماضي، لدعم ومرافقة المبادرات الحكومية للوقوف إلى جانب الليبيين في محنتهم، سواء على المستوى المعنوي أو المادي أو الاجتماعي، ومن المنظمات الأعضاء بها “منظمة «مشعل الشهيد»، التي تُعنى بالقضايا التاريخية والمغاربية، و«الكشافة الإسلامية» الجزائرية، والهلال الأحمر الجزائري، وشبكة نساء الوسيطات من أجل السلم، ومنظمات وهيئات مدنية أخرى، إضافة إلى شخصيات مستقلة”.