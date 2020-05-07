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السراج لـ وزير الخارجية الايطالي: نجدد إعتراضنا على اقتصار المراقبة بعملية “ايريني” العسكرية على البحر فقط

تم النشر منذُ 34 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – تلقى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج أمس الأربعاء اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الإيطالي لويدجي دي مايو تناول مستجدات الأوضاع في ليبيا والعلاقات الثنائية بين البلدين.

الوزير الإيطالي جدد وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للمجلس الرئاسي دعم إيطاليا لحكومة الوفاق وللمسار السياسي.

وجرى خلال الاتصال استعراض الجهود المبذولة في كلا البلدين لمواجهة جائحة كورونا.

حيث أشاد الوزير الإيطالي بالإجراءات والتدابير التي اتخذتها الوفاق في مواجهة تداعيات هذه الجائحة، معبراً عن الشكر والامتنان لما أعلنته ليبيا من تضامن مع الشعب الإيطالي في مواجهة أزمة كورونا وما قدمته حكومة الوفاق من دعم للجهود الإيطالية.

واتفق الجانبان على التعاون وتنسيق الجهود المبذولة في البلدين لمنع تفشي هذا الوباء.

على صعيد آخر تطرقت المحادثة الهاتفية لعملية “إيريني” التي أطلقها الاتحاد الأوروبي في البحر المتوسط بهدف فرض حظر على تدفق الأسلحة إلى ليبيا، وجدد السراج إعتراضه على اقتصار عملية المراقبة على البحر.

وأكد رئيس الرئاسي في ختام مكالمته على ضرورة أن تكون العملية متكاملة براً وجواً وبحراً، مشيراً إلى أنه تم إرسال مذكرة بالخصوص إلى الاتحاد الأوروبي.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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  • على ادارة حكومة فاءز السراج ومعاونيه. الإقليميين الوطنيين – ان يعلم ان هناك تدخلات خارجية مرفوضة تماما – وتحاول ازاحة العمل الاداري لحكومة الوفاق تدريجيا –
    وتعمل مع دول معادية للشعب الليبي والدولة المدنية والعنا التوظيفي المحلي للخريجين الليبيين والعمل الإعلاني الواسع والمتنوع وموت إقامة الدولة الليبية القوية والمحمية بنظام أمني ورقابي واداري منقطع النظير – تجد اقتراحات الرد عليها يزيدها اهمية – فقط يكون الرد عليها بأقصاءها نهاءيا وبشكل أمني واداري –
    والعمل على ملفات اخرى اكثر اهمية –
    – كما اتضح الان ان ما يسمى بعملية ايرني او صوفيا – هي عبارة عن قرصنة المياه الليبية من دول عربية مجاورة واتضح انها عميلة لاستعمار بشكل صارخ –
    عملية ايرني كما اتضح من بعض الاخبار هي قرصنة السفن والمواد الغذاءية من فواكه وخضار مصدرة من بعض الدول الأوروبية الى مؤانيء ليبيا – ويتم إنزالها واستبدالها في مؤانيء تونسية …. بقصد التفتيش والسرقة – او بِمَا يسمى/ تجمريك تونسي عالطاير ….!!!!
    – وبمعاونة بعض المافيات الأوروبية – وحتى محاولة تدمير العمالة الوافدة لليبيا من دول افريقيا الجنوبية والوسطى –
    الان ما حدث في ليبيا من تدمير لبعض مؤسساتها السكنية وبعض المناطق – يحتم على الليبيين في الأدرات أخذ خطوات جدية وتنفيذية في مراجعة المواضيع المهمة -الداخلية الخاصة بالدولة – وتفعيل الاعلام الامني الليبي – والتوعية – وحصر التعداد – وايقاف اي تجاوزات – او اي اعمال تخريبية – او تجسسية داخل ليبيا وحماية مناطقها . وكل الأطراف يجب عليهم ان يوضحوا مسارهم . وسيكون القضاء التشريعي الليبي . هو الطرح الفاصل في العديد من المواضيع بعون الله . والله ولي آلتوفيق .

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