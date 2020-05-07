السراج لـ وزير الخارجية الايطالي: نجدد إعتراضنا على اقتصار المراقبة بعملية “ايريني” العسكرية على البحر فقط

ليبيا – تلقى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج أمس الأربعاء اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الإيطالي لويدجي دي مايو تناول مستجدات الأوضاع في ليبيا والعلاقات الثنائية بين البلدين.

الوزير الإيطالي جدد وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للمجلس الرئاسي دعم إيطاليا لحكومة الوفاق وللمسار السياسي.

وجرى خلال الاتصال استعراض الجهود المبذولة في كلا البلدين لمواجهة جائحة كورونا.

حيث أشاد الوزير الإيطالي بالإجراءات والتدابير التي اتخذتها الوفاق في مواجهة تداعيات هذه الجائحة، معبراً عن الشكر والامتنان لما أعلنته ليبيا من تضامن مع الشعب الإيطالي في مواجهة أزمة كورونا وما قدمته حكومة الوفاق من دعم للجهود الإيطالية.

واتفق الجانبان على التعاون وتنسيق الجهود المبذولة في البلدين لمنع تفشي هذا الوباء.

على صعيد آخر تطرقت المحادثة الهاتفية لعملية “إيريني” التي أطلقها الاتحاد الأوروبي في البحر المتوسط بهدف فرض حظر على تدفق الأسلحة إلى ليبيا، وجدد السراج إعتراضه على اقتصار عملية المراقبة على البحر.

وأكد رئيس الرئاسي في ختام مكالمته على ضرورة أن تكون العملية متكاملة براً وجواً وبحراً، مشيراً إلى أنه تم إرسال مذكرة بالخصوص إلى الاتحاد الأوروبي.

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