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ليبيا: تقرير للأمم المتحدة يؤكد وجود مرتزقة روس وسوريين لدعم المشير حفتر

تم النشر منذُ 29 دقيقة
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا - فرانس 24
اخبار ليبيا - فرانس 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا - فرانس 24

جاء في تقرير للأمم المتحدة تم تسليمه إلى مجلس الأمن الدولي في 24 نيسان/أبريل، وحصلت وكالة الأنباء الفرنسية على ملخص له الأربعاء، أن مرتزقة من مجموعة “فاغنر” الروسية ومقاتلين سوريين جاؤوا من دمشق لدعم المشير خليفة حفتر في ليبيا. وأوضح الخبراء في تقريرهم أنهم غير قادرين على تحديد المسؤولين عن تجنيد وتمويل المرتزقة الذين أرسلوا للقتال مع حفتر. وهذه هي المرة الأولى التي تؤكد فيها الأمم المتحدة وجود مرتزقة في ليبيا تابعين للمجموعة الروسية المعروفة بقربها من الرئيس فلاديمير بوتين.

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اخبار ليبيا - فرانس 24

اخبار ليبيا - فرانس 24

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تعليق

  • يوجد كذلك أفارقة, وسورية وروس ومصاروة. وهذا معروف للجميع، ورأيناهم باعم أعيننا

    الوفاق تملك سورية (أدلب) وكذا أفارقة (الجويلي تحديدا) وقد رأيناهم رؤى العين كذلك.

    مؤسف ليبيا صارت مرتع للأرتزاق 🙁

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