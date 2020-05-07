باحث يكشف ثلاثة أسباب لإرسال أردوغان المرتزقة إلى ليبيا

أكد محمد الديهي، الباحث في الشأن الدولي، أن الأطماع التركية في ليبيا لا يمكن تجاهلها كونها المحرك الرئيسي لإرسال أردوغان المرتزقة السوريين إلى ليبيا.

وقال الديهي، في تصريحات لصحيفة «البوابة نيوز» المصرية: “”إن إرسال المرتزقة في هذا التوقيت إلى ليبيا يرتبط بعدد من الدوافع الأخرى أهمها فشل النظام التركي في إدارة أزمة كورونا، مما أدى لتفشي الفيروس في تركيا بصورة كبيرة حتى أصبحت أنقرة إحدى أكبر البؤر إصابة بفيروس كورونا”.

وأضاف “الهدف من إرسال مرتزقة إلى ليبيا هو محاولة فرض النظام التركي أمرا واقعا بالتوسع في الأراضي الليبية ومحاولة احتلال أراض بعد سيطرة الجيش الليبي على أغلب أراضي ليبيا وهزيمة المرتزقة والجماعات المسلحة الموالية لأنقرة”.

وتابع “السبب الثالث خلف استمرار إرسال أردوغان مرتزقة إلى ليبيا هو أن النظام التركي يسعى لاستغلال انشغال المجتمع الدولي ولحل أزمة كورونا والقيام بتوطين قوات تابعة له في ليبيا”.

وأوضح أن عدد المرتزقة الذين أرسلتهم تركيا إلى ليبيا من أجل القتال ضد الجيش الوطني الليبي الذي يخوض حربا ضد الإرهاب والميليشيات المتطرفة بلغ 7850 مرتزقا بحسب إحصائيات المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وكان المرصد السوري، قد أكد في إحصائية له أن حصيلة القتلى في صفوف الفصائل الموالية لتركيا من جراء العمليات العسكرية في ليبيا بلغت 261 قتيلا وهؤلاء القتلى من فصائل “لواء المعتصم وفرقة السلطان مراد ولواء صقور الشمال والحمزات وسليمان شاه”.

وشدد على أن الدور التركي في ليبيا بات مهدد لاستقرار النظام العالمي في ظل تقارير إعلامية تتحدث عن رغبة بعض المرتزقة السفر إلى أوروبا عبر المتوسط وهو مؤشر خطير يهدد الأمن الأوروبي خاصة في ظل احتمال أن يقوم هؤلاء المرتزقة بعمليات إرهابية في الداخل الأوروبي.