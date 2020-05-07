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السريتي يكشف لـ218 آلية الحصول على اعتمادات لتجار الجنوب

تم النشر منذُ 24 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في مدينة سبها منصور السريتي اليوم الخميس في تصريح خاص لـ 218 إن بلديات الجنوب والبالغ عددها 12بلدية أوكلت مهمة تزكية الشركات الراغبة في الحصول على اعتمادات للغرفة التجارية بمدينة سبها.

وبين السريتي أنه قد تم التنسيق مع فرع مصرف شمال أفريقيا لتقديم طلبات الحصول على الاعتمادات المستندية لصالح تجار المدينة، محملا أزمة الوقود الحاصلة في المناطق الجنوبية للمؤسسة الوطنية للنفط، مطالبا إياها بضرورة إيجاد حلول لضمان توصيل المحروقات إلى كافة البلديات مشددا على اختصاصات مؤسسات الدولة بالتغلب على الصعوبات من بينها توصيل المحروقات للجنوب رافضا أي حجة تلوح بها المؤسسة.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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