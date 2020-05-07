السريتي يكشف لـ218 آلية الحصول على اعتمادات لتجار الجنوب

قال رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في مدينة سبها منصور السريتي اليوم الخميس في تصريح خاص لـ 218 إن بلديات الجنوب والبالغ عددها 12بلدية أوكلت مهمة تزكية الشركات الراغبة في الحصول على اعتمادات للغرفة التجارية بمدينة سبها.

وبين السريتي أنه قد تم التنسيق مع فرع مصرف شمال أفريقيا لتقديم طلبات الحصول على الاعتمادات المستندية لصالح تجار المدينة، محملا أزمة الوقود الحاصلة في المناطق الجنوبية للمؤسسة الوطنية للنفط، مطالبا إياها بضرورة إيجاد حلول لضمان توصيل المحروقات إلى كافة البلديات مشددا على اختصاصات مؤسسات الدولة بالتغلب على الصعوبات من بينها توصيل المحروقات للجنوب رافضا أي حجة تلوح بها المؤسسة.

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