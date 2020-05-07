بناء على طلب جهات عليا .. قنصل “الوفاق” باسطنبول : سفر 9 عالقين إلى مطار مصراتة دون فحص

أخبار ليبيا 24

وجه قنصل ليبيا العام بإسطنبول التابع لحكومة الوفاق، فتحي علي الشريف، خطابًا إلى مدير الإدارة العامة للرقابة الخارجية بهيئة الرقابة الإدارية، بشأن أزمة العالقين.

الشريف قال في خطابه، “إشارة إلى تواصلكم الهاتفي معنا بشأن الاستفسار عن واقعة عودة 9 مواطنين بإحدى الرحلات العائدة من إسطنبول إلى مطار مصراته الدولي، نود إفادتكم بأن الخطة المتبعة لدينا في ترحيل المواطنين العالقين في تركيا تستند على الحجر الصحي لمدة 14يومًا مع إجراء اختبار كورونا، قبل بداية الحجر واختبار آخر قبل العودة”.

ولفت إلى أنه بعد ذلك، تصدر إفادة معتمدة ومرفق بها نتيجة الاختبارين تمنح للمواطن قبل عودته إلى أرض الوطن، مؤكدًا أنه لا يُسمح للمواطنين بالصعود إلى الطائرة دون إبراز إسوارة اليد، تحفظًا لمنع تجاوز هذه الترتيبات.

وفيما يخص السماح لـ”أسرة فقيد”، والمكونة من والدته وأفراد أسرته لحضور مراسم دفنه وطلب الإذن بالسماح لهم بالصعود إلى الطائرة من مطار إسطنبول على أن يتم اتخاذ الإجراءات الصحية بمطار مصراتة، قال “نؤكد حرصنا الشديد على اتباع الإجراءات الخاصة بعودة العالقين والتي تضمن سلامتهم وسلامة المواطنين في أرض الوطن؛ وما حدث في الرحلة المذكورة يعتبر استثناء جاء بناء على طلب جهات عليا مسؤولة في الدولة ضمنت أن يتم استقبال الأشخاص المذكورين واتخاذ الاحتياط وإبلاغ الجهات الصحية والمعنية بمتابعة حالتهم.

وكشفت لجنة لإدارة الأزمة والاستجابة لمجابهة كورونا ببلدية مصراتة، عودة 9 مواطنين بإحدى الرحلات العائدة من اسطنبول دون فحص، مؤكدة أنه تم تسليمهم لذويهم مع الاحتفاظ فقط بجوازات سفرهم، مُحملة خارجية الوفاق وشركات الطيران والقنصلية الليبية بتركيا المسؤولية إزاء تفشي فيروس كورونا، مهددة بوقف استقبال الرحلات حال تكرر هذا الأمر.

وسجلت ليبيا 63 إصابة بفيروس كورونا المُستجد حتى الآن، و3 حالات وفاة، فيما سجلت 22 حالة شفاء بالفيروس القاتل.

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