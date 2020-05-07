إمطير: ماتعرضت له عائلة الوحشي زوبعة إعلامية هدفها التغطية على أشخاص اخرين لم يخضعوا لفحص كورونا

ليبيا – دافعت عضو مجلس الدولة الإستشاري آمنة إمطير القيادية بحزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين عن من وصفتهم بـ”عائلة الشهيد” فراس السلوقي الملقب بـ”الوحشي” والعائدة على متن إحدى الرحلات القادمة من العاصمة التركية إسطنبول دون إجراء إختبار ” PCR” المتعلق بفيروس كورونا المستجد.

إمطير أجرت بحسب ما نشرته عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي “فيس بوك” أمس الأربعاء إتصالاً هاتفياً بعائلة “الوحشي”، موضحةً أن العائلة أبلغتها عندما دخلوا تركيا اجريت لهم من قبل الأتراك الاختبارات والتحاليل المطلوبة وبقوا في الحجر التركي عشرين يومًا وعندما أنهوا المدة أجريت لهم الاختبارات أيضًا من قبل الأتراك.

وأضافت:” وعندما نزلوا في مصراتة طلبو منهم النموذج الليبي في التحاليل (اي التحليل الذي تقوم به القنصلية الليبية ) ولم يعتد بالاختبارات التركية التي ليست تحت القنصلية وهذا امر غريب جدا علمًا أن الحجر التركي متشدد جدا أكثر من الحجر اللييي الذي هو الهوتيل وكل مرة يضيفون شخص جديد على الذين في الحجر”.

وأكدت أن عدد أفراد عائلة “الوحشي” 6 فقط ، مشيرةً إلى أن هناك 3 أشخاص آخرين ليس لهم تحليل ولم يتم ذكرهم وهذه الزوبعة للتغطيه عليهم.

عضو مجلس الدولة إختتمت منشورها:” رئيس المجلس الاستشاري خالد المشري تدخل لركوبهم على أول رحلة لتلقي الأم المكلومة والتي دفعت فلذة كبدها من أجل طرابلس النظرة الأخيرة على جنينها وطفلها الذي لن تراه مجددا شكراً لكل من أكرم مقاتلين ليبيا أحياء أم أموات” دون أن تشير إلى أن السلوقي قد لقي حتفه في محاولة فاشلة للهجوم على قاعدة عقبة بن نافع الجوية .

هذا وأفادت لجنة مكافحة كورونا مصراتة في خطاب موجه لخارجية الوفاق بأن هناك 9 مواطنين بإحدى الرحلات العائدة من إسطنبول قد ركبوا الطائرة بدون إجراء إختبار PCR ،مبينةً بأنه قد تم التعامل معهم بأخذ مسحة الاجراء الاختبار للتأكد من خلوهم من فيروس كورونا وأنه قد تم تسليمهم لذويهم للعودة إلى بلديتهم مع التحفظ على جوازات سفرهم حتى ظهور نتائج التحليل ، مؤكدةً على أن ما حدث يعد مخالفا للإجراءات المتبعة والمتفق عليها بخصوص عودة العالقين واستهتار بصحة وسلامة المواطنين.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية