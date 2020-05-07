عائلة «الوحشي» تفجر خلافا بين آمنة امطير وناشطة مصراتية

مشادة كبيرة وقعت بين آمنة امطير، عضو مجلس الدولة الاستشاري عن حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، وميرفت السويحلي، الناشطة السياسية من مصراتة، بسبب خلاف حول إجراءات الحجر الصحي لعائلة القائد الميداني بمليشيات السراج فراس الوحشي، الذي قتل على يد الجيش الليبي خلال محاولة الهجوم الفاشلة على قاعدة الوطية الجوية، وذلك عقب عودتهم من تركيا لتشييع جثمان المليشياوي القتيل.

البداية كانت عندما كتب امطير، منشور عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قالت فيه: “بعد الاتصال بعائلة «الشهيد فراس الوحشي» أبلغوني بأنهم عندما دخلوا تركيا أجريت لهم من قبل الأتراك الاختبارات والتحاليل المطلوبة وبقوا في الحجر التركي عشرين يوما وعندما أنهوا مدة العشرين يوم أجريت لهم الاختبارات أيضا من قبل الأتراك”.

وأضافت “عندما نزلوا في مصراته طلبوا منهم النموذج الليبي في التحاليل «أي التحليل الذي تقوم به القنصلية الليبية» ولم يعتد بالاختبارات التركية التي ليست تحت القنصلية.

وتابعت هذا أمر غريب جدا علمًا أن الحجر التركي متشدد جدا أكثر من الحجر الليبي الذي هو الهوتيل وكل مرة ضايفين واحد جديد على الذين في الحجر، علمًا أن عدد أفرد عائلة فراس الوحشي 6 فقط وأن هناك ثلاثة آخرين ليس لهم تحليل ولم يتم ذكرهم وهذه الزوبعة للتغطية على الثلاثة الأخرين”.

وأشارت إلى أن خالد المشري، رئيس المجلس الاستشاري، تدخل لركوبهم على أول رحلة، مضيفة “رغب المشري في أن تلقي الأم المكلومة والتي دفعت فلذة كبدها من أجل طرابلس النظرة الأخيرة على جنينها وطفلها الذي لن تراه مجددا. شكرا لكل من أكرم «مقاتلين» ليبيا أحياء أم أموات”، على حد تعبيرها.

وفي التعليقات كانت الناشطة المصراتية ميرفت السويحلي، حاضرة بهجوم كبير على امطير، حيث كتبت قائلة: “حتى عيلة الأجطل عندهم 3 «شهداء» مش واحد ومادروش هكى. ما تبرريش تصرفات المشرى. غلط”.

لتشتعل المشادة حيث ردت عضو المجلس الاستشاري عليها، بالقول: “نبرر ونقدر نبرر بصوت عال، لأنه عرف كيفية تكريم الشهيد وعرف قدر أهله عندما استنجدوا به”.

وعادت ميرفت السويحلي، مهاجمة أمطير، قائلة: “لا هذا اسمه استهتار، «الشهداء» عندنا في مصراتة بالعرم، مش كيف أي حد تاني ومادرنا هالكلام، ولا تحسبى يحقلكم مالا يحق لغيركم، لا الجميع نفس بعض وكلنا عندنا «شهداء»، والحمد لله نزلت في مصراتة. الطيران كان هذا كل واحد دار ما يبى، لا تعرفوا احترام الناس لا يهمكم الناس يمرضوا ولا يموتوا، عيب كلامك راهو”.

لترد عليها امطير “بالله نبيك تعرفيلنا الثلاثة الاخرين تابعين لمن”، ما دفع السويحلي لإنهاء موجة الهجوم، بالقول: “لما تعترفى قبل أن كلامي غير لائق لليبيين، أنتي تملكى صفة ويجب تكوني مسؤولة ع كلامك، وبعد تعرفي منو الثلاثة الآخرين هاجميهم، زي ما تهاجمي المشري هذا المفروض”.