خاص ليبيا 24 .. التكبالي : أردوغان أخذ 8 مليار يورو و صادر أموال ليبيا المجمدة في تركيا ثمنا لاتفاقيته مع السراج

قال عضو مجلس النواب، على التكبالي، الخميس، أن الأتراك” مهدو الطريق للهجوم على قاعدة الوطية الجوية نفسيا وإعلاميا وبعد ان خرج الرئيس التركي رجب أردوغان يلوح بنصر كبير لأعوانه.

وأضاف التكبالي في تصريح خاص لليبيا 24، أن الجيش لقنهم درسا في فنون القتال والتكتيك العسكري مشيرا إلى أن رئيس حكومة الوفاق غير المعتمدة فائز السراج بدأ في تلقي أوامر أردوغان وأعلن عن قبوله الحل السياسي.

و أوضح التكبالي أن أردوغان أخذ ثمانية مليارات يورو نقدا وصادر أموال ليبيا المجمدة في تركيا ثمنا لتوقيع اتفاقية الدفاع مع السراج و أراد كمساعدة أخيرة لأتباعه أن يترك الساحة الليبية بنصر متواضع على قاعدة الوطية الجوية ليبرر خروجه من ليبيا وتركها تعج بالمرتزقة و يلتفت إلى مشاكل بلاده التي تكاد أن تطيح به.

وأشار التكبالي إلى أن الخسارة الكبيرة التى تلقتها قوات الوفاق من الجيش جعلت أردوغان يغير خطته في ليبيا كما جعلت وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق غير المعتمدة فتحى باشاغا ينكر أن يكون المهاجمين على الوطية من أتباع الداخلية.

