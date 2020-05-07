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سفير ليبي سابق: «الغنوشي» الذي أخرجه القذافي من الإعدام يتواطأ اليوم مع أردوغان ضد بلادنا

تم النشر منذُ 9 دقائق
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أعرب محمد سعيد القشاط، السفير الليبي السابق لدى المملكة العربية السعودية، عن  استنكاره  للاتصالات السرية التي يقوم بها راشد الغنوشي، رئيس البرلمان التونسي ورئيس حركة النهضة الإخوانية في تونس، مع الحكومتين القطرية والتركية.

وقال «القشاط»، في بيان منشور على حسابه بموقع فيسبوك، اليوم الخميس، إن “النظام الليبي كان الداعم الوحيد لتونس والتونسيين، وبقيت ليبيا تخوض في بركة من الدماء من عام 2011 إلى الآن، ودخلت تركيا للمسرح في ليبيا عن طريق الخونة والعملاء وتهاجم ليبيا بطائراتها ومرتزقتها، ويتواطأ الغنوشي معهم ويلتقي مع أردوغان سرا”.

أبدى  “القشاط” استيائه من مساندة تونس للتدخل التركي، لافتًا إلى أن “الغنوشي” أخرجه معمر القذافي من السجن والإعدام، ووضع له راتبا يدفع له شهريا من الدعوة الإسلامية، لافتا إلى أن “قطر تنشئ الآن محطة للتجسس على ليبيا في جبال تطاوين”.

الوسوم

أردوغان الغنوشي القذافي سفير ليبي سابق

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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