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معهد واشنطن: الدعم التركي حقق التفوق العسكري لقوات الوفاق

تم النشر منذُ 58 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ذكر تقرير نشره معهد واشنطن أن تعزيز الطائرات بدون طيار وأنظمة الدفاع الجوي التركية لدى قوات حكومة الوفاق مكنها من تحقيق التفوق الجوي وتخفيف الضغط عن العاصمة

وأشار التقرير إلى أن التحول الدراماتيكي في الحرب الجوية هو المسؤول الأكبر عن تمكين الانتصارات التي وصفها بالكبرى لقوات حكومة الوفاق منذ بداية هذا العام بسبب الدعم التركي الذي ساعدهم على استعادة أجزاء كبيرة من أطراف العاصمة حيث سيطرت قوات الوفاق في شهر أبريل الماضي على ست بلدات غرب العاصمة وتقدمت في اتجاه قاعدة الوطية الجوية ومنذ ذلك الحين ظل القتال شديدا في جنوب طرابلس وحول مدينة ترهونة.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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تعليقات

  • محللين مأجورين من قطرائيل اى انتصارات ونحن نرى انكسارات وكسر انف اردوغان فى ترهونة والوطية وابوقرين اخرها ضرب مصراته وين الدفاعات الجوية

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  • محلل خلل فطائرات الجيش الوطنى تصل لكل الاماكن المهمة للاتراك فتم ضرب مطار مصراته وتدمير الطائرات المسيرة وغرف تشغيله وقتل اتراك وفى زوارة تم قصفها بالطيران ومعتيقة يتم دكها بالصواريخ باستمرار وين التفوق ياحمار بعد ان استنفذ المعتوه اخر ماعنده وفشل بينما الجيش الوطنى لم يطلب تدخل مصرى مباشر لسحق الاتراك لانه قادر على ذلك بدعم غير مباشر يكفى ضربات الرافال والميسترال فقط

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