معهد واشنطن: الدعم التركي حقق التفوق العسكري لقوات الوفاق

ذكر تقرير نشره معهد واشنطن أن تعزيز الطائرات بدون طيار وأنظمة الدفاع الجوي التركية لدى قوات حكومة الوفاق مكنها من تحقيق التفوق الجوي وتخفيف الضغط عن العاصمة

وأشار التقرير إلى أن التحول الدراماتيكي في الحرب الجوية هو المسؤول الأكبر عن تمكين الانتصارات التي وصفها بالكبرى لقوات حكومة الوفاق منذ بداية هذا العام بسبب الدعم التركي الذي ساعدهم على استعادة أجزاء كبيرة من أطراف العاصمة حيث سيطرت قوات الوفاق في شهر أبريل الماضي على ست بلدات غرب العاصمة وتقدمت في اتجاه قاعدة الوطية الجوية ومنذ ذلك الحين ظل القتال شديدا في جنوب طرابلس وحول مدينة ترهونة.

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