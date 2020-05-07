الدولار بهبط إلى ما دون 6 دنانير في السوق الموازية

انخفض سعر صرف الدولار الأميركي، اليوم الخميس، إلى ما دون 6 دنانير في السوق الموازية، للمرة الأولى منذ نحو أسبوع.

وتراجع سعر صرف الدولار بفارق 9 قروش إلى 5.98 دينار اليوم مقابل 6.07 دينار أمس، حسب متداولين وصفحات بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وانخفض سعر اليورو بفارق 16 قرشا، مسجلا 6.40 دينار مقابل 6.56 دينار أمس، فيما هبط الجنيه الإسترليني بفارق 12 قرشا، مسجلا 7.38 دينار مقارنة بـ 7.50 دينار أمس

وبوتيرة أقل، كان تراجع اللير التركية بفارق قرشين اثنين، مسجلا 0.83 دينار مقارنة بـ0.85 دينار أمس، فيما هبط الدينار التونسي بفارق 4 قروش مسجلا 2.06 دينار ليبي مقابل 2.10 دينار ليبي أمس.

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