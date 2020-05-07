المرتزق السوري أحمد فجر ترك “عفرين” للأتراك مقابل ألفي دولار.. وقتله طيران الجيش الليبي في تاجوراء

كشفت مصادر عسكرية عن مقتل المرتزق السوري أحمد فجر خلال الضربة الجوية التي نفذها سلاح الجو

بالقوات المسلحة الليبية أمس الأربعاء ضد معسكر البحرية في منطقة تاجوارء.

وقالت المصادر لـ”الساعة 24″ إن المرتزق أحمد أبو مالك فجر من مواليد عام 1988، بمدينة عفرين شمال

محافظة حلب السورية، مشيرة إلى أنه شارك في أحداث مارس 2011 ضد نظام الحكم السوري.

وأوضحت أن المرتزق السوري “فجر” انضم إلى المليشيات المسلحة ضد النظام السوري، إلى أن أصبح قائدا عسكريا لدى المليشيا التي تعرف بـ”الفوج الأول”، وهي تابعة لمليشيا “الفيلق الثالث” الموالية لتركيا.

وأضافت المصادر أن المرتزق السوري “فجر” وصل إلى ليبيا عبر أنقرة، في ديسمبر الماضي، بعدما

وافق على العرض التركي بالانضمام إلى صفوف مليشيات فائز السراج في طرابلس، وقتال الجيش الوطني الليبي، مقابل مرتب شهري 2000 دولار، تدفعه “الوفاق” من خزينة الدولة.

وأشارت إلى أن المرتزق السوري “فجر” شارك خلال الفترة الماضية في المعارك ضد الجيش الليبي في محاور طرابلس، ومن بينها قتاله مرتديا الزي العسكري الليبي ضمن مليشيا “42” بمحور عين زارة، قبل أن ينتقل إلى معسكر البحرية في تاجوراء، حيث قُتل في ضربة جوية لطيران الجيش الليبي، استهدفت المليشيات والمرتزقة داخل المعسكر بدقة.