الرئاسي يشكل لجنة للإشراف على تنفيذ مشروع إسكان النازحين

أعلن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة،

الأربعاء، بتشكيل لجنة جديدة للإشراف العام على تنفيذ مشروع إسكان النازحين ومتابعة

الإجراءات التنفيذية.

وأوضح المجلس في منشور له أن اللجنة تشرف على التنسيق بين الجهات الممولة للمشروع ووضع

الأليات المناسبة لتسييل المبالغ المطلوبة حسب شروط التعاقد، متابعا والتنسيق بين الحكومة

والبلديات الواقع فيها التجمعات السكنية لضمان تنفيذ المشروع دون عوائق.

وأضاف المجلس أن

اللجنة شكلت برئاسة فيصل قرقاب وعضوية محمد أحميدة العباني، وابوبكر الجدال، ومحمد

الزيداني، ومحمود عجاج ومصطفى الدلنسي، وعقبة شلابي.

