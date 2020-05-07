أوروبا تقدم دعما لـ20 بلدية ليبية بقيمة 18 مليون يورو

قرر الاتحاد الأوروبي تقديم 18 مليون يورو لدعم مرحلة جديدة في مشروع تعافي ليبيا التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ورفع مستوى البنية الأساسية في البلديات المستهدفة.

ووفق بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا على صفحتها الرسمية، فإن المرحلة الجديدة تستهدف الإسهام في تغطية واسعة ومتوازنة في جميع أنحاء البلاد، ودعم 20 بلدية، كما يضطلع مشروع البرنامج الإنمائي خلال السنوات الثلاث المقبلة بالأعمال المدنية وتوفير المعدات لقطاعات مختلفة، وإجراء أنشطة لتعزيز التماسك الاجتماعي والأمن ودعم الانتعاش الاقتصادي.

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