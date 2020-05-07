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المرصد السوري: ضغوضات كبيرة وتهديدات من تركيا للفصائل السورية المسلحة لإرسال مقاتلين إلى ليبيا

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان مواكبته ورصده لعملية نقل المقاتلين السوريين التي تقوم بها تركيا من الأراضي السورية إلى داخل الأراضي الليبية والتي شهدت خلال الآونة الأخيرة تحولاً من ترغيب إلى ترهيب حيث باتت عملية الذهاب لهناك تحت ضغط تركي كبير على قيادات فصائل الجيش الوطني لإرسال مقاتلين منهم نحو ليبيا بعد أن كان المقاتلون سابقاً يتسابقون للذهاب إلى ليبيا طمعاً بالمغريات التي قدمتها تركيا بداية الأمر.

مصادر المرصد السوري أكدت أن معظم الفصائل لم تعد لها رغبة بإرسال مقاتلين للقتال في ليبيا وخاصة في ظل الأوضاع الصعبة للغاية للمقاتلين هناك وعدم إيفاء تركيا بالمغريات التي أدعت تقديمها في البداية ليتحول الأمر إلى ضغوضات كبيرة وتهديدات من قبل الاستخبارات التركية لقيادات الفصائل بشأن إرسال مقاتلين وإلا ستكون النتيجة فتح ملفات تتعلق بفضائح لقادة الفصائل.

وذكر المرصد أن الفصائل المتواجدة في ليبيا تشكل غالبية فصائل الجيش الوطني كأحرار الشرقية وجيش الشرقية وجيش الإسلام وفيلق الرحمن وفيلق الشام ولواء المعتصم وفرقة السلطان مراد ولواء صقور الشمال والحمزات وسليمان شاه.

ووفقاً لإحصائيات المرصد السوري فإن تعداد المجندين الذين وصلوا إلى الأراضي الليبية حتى الآن بلغ نحو 8000 مرتزق بينهم مجموعة غير سورية في حين أن عدد المجندين الذي وصلوا المعسكرات التركية لتلقي التدريب بلغ نحو 3100 مجند.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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