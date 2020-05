خاص ليبيا 24.. امغيب: أتوقع حدوث انتفاضة شعبية كبيرة ضد المليشيات في طرابلس قريبا

قال عضو مجلس النواب سعيد امغيب، الخميس، إن هناك ضغوطات دولية كبيرة تمارس الآن على الرئيس التركي أردوغان المتهم الأول بزعزعة الأمن والاستقرار في ليبيا وذلك بسبب دعمه للمليشيات بالطائرات المسيرة والأسلحة والمرتزقة والكثير من الضباط والجنود الأتراك للقتال في ليبيا.

وأوضح امغيب في تصريحات خاصة ل ليبيا 24، أن هذه الضغوطات بكل تأكيد سوف يكون لها كبير الأثر على الدعم التركي الكبير الذي تعتمد عليه المليشيات أو على الأقل سوف تحد من وصول هذا الدعم إليهم، وبالتالي سوف تفقد القدرة على المواجهة لأنها تعتمد على كثافة النيران والطائرات المسيرة والمرتزقة الذين يقاتلون الجيش الآن في محاور القتال والذين تم قتل الكثير منهم .

وأكد امغيب أن الجيش الآن يمتلك القوة على الأرض والخبرة الكبيرة في مقاتلة المليشيات بالإضافة للمعنويات العالية والقبول والدعم شعبي من كل مدن المنطقة الغربية، لافتا إلى أن هذا القبول الكبير اتضح بعد أن اكتشف أبناء هذه المدن أن المليشيات وقادة تنظيم الإخوان الإرهابي يسعون لجلب الاحتلال التركي ويعملون بكل قوة على تقسيم ليبيا إلى أكثر من دولة.

وتوقع امغيب أن تحدث انتفاضة شعبية في العاصمة طرابلس ضد المليشيات قريبا جدا.

