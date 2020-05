الوطني لمكافحة الأمراض يعلن خلو 68 عينة من فيروس كورونا

استلم المختبر المرجعي لصحة المجتمع بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض، الخميس، الموافق 7 مايو 2020م، عدد (68) عينة للكشف عن فيروس كورونا.

وأكد المركز في بيان له، أنه عقب الفحص المختبري تبين أن كافة نتائج التحاليل سالبة وخلوهم من الفيروس وبهذا تكون الأرقام على النحو التالي :

1 – إجمالي الحالات : 64

2 – الحالات النشطة : 37

3 – عدد المتعافين : 24

4 – عدد الوفيات : 3

